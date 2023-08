Intervenuto ai microfoni di SkySport Germania, Lothar Matthäus, ex pallone d'oro e grande centrocampista di Inter e Bayern, ha commentato il negoziato per Benjamin Pavard. "La vecchia dirigenza del Bayern aveva promesso a Pavard di lasciarlo libero, ma ora sono cambiati gli uomini e così anche le regole - spiega l'ex nerazzurro -. Lui ci sta rimanendo male e lo capisco, d'altronde è sempre stato super professionale e molto affidabile. E infatti non ho capito perché sia stato lasciato partire Stanisic...".

"Alla fine penso che Inter e Bayern troveranno una soluzione, altrimenti Pavard resterà ancora un anno e poi lascerà la Baviera da svincolato - ammette Matthäus -. L'Inter ha fatto una finale di Champions, ha vinto due trofei, ma non si potrebbe parlare di upgrade per Pavard passare da Monaco a Milano. Secondo me, Pavard vuole tornare a giocare come centrale anche in vista dell'Europeo".

