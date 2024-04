Presente al CONI per il premio Bearzot, consegnato a Simone Inzaghi, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, nel suo intervento dal palco (LEGGI QUI L'INTERVENTO INTEGRALE), ha incensato l'allenatore nerazzurro parlando del suo futuro: "La scelta di Inzaghi è collettiva, ovviamente le società sono composte da professionisti e insieme ai colleghi abbiamo fatto questa scelta. In lui trovavamo le qualità professionali e umane, che spesso sono più importanti di quelle professionali. Abbiamo fatto questa scelta con grande tranquillità, aveva fatto bene nella sua esperienza alla Lazio. Con il tempo ha dimostrato di essere bravo e vincente, la scelta di rinnovare con lui sarà fisiologica. Primo perché è un vincente come ha dimostrato con i fatti e secondo perché è il profilo ideale per il presente e per il futuro dell'Inter".

