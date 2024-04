"La scelta di Inzaghi è collettiva, ovviamente le società sono composte da professionisti e insieme abbiamo fatto questa scelta. In lui trovavamo le qualità professionali e umane, che spesso sono più importanti di quelle professionali". Così l'amministratore delegato area sport dell'Inter, Giuseppe Marotta ha parlato dell'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, oggi insignito a Roma del premio Bearzot. "Abbiamo fatto questa scelta con grande tranquillità, aveva fatto bene con la Lazio. La scelta di rinnovare con lui sarà fisiologica, ha dimostrato con i fatti di saper far bene ed è il profilo ideale per il presente e per il futuro dell’Inter" ha continuato prima di essere interpellato a proposito del futuro della società, considerata l'incombenza del 20 maggio, data cerchiata in rosso nel calendario di Zhang.

Cosa accadrà entro il 20 maggio?

"Non è una domanda a cui posso rispondere perché interessa la proprietà. Posso solo dire che ieri ho parlato con Steven Zhang, non è stato presente fisicamente ma lo abbiamo sentito quotidianamente e posso dire che è il proprietario perfetto. Sa delegare, rispetta perfettamente i ruoli e la speranza è che Steven Zhang possa andare avanti. Ci sono tutti i segnali positivi per questo, la nostra situazione è molto tranquilla dal punto di vista economico. Siamo sereni e speriamo di continuare con la famiglia Zhang".

Rimarrà all’Inter?

"Io ho un contratto che termina nel 2027, sarò alla soglia dei 70 anni e farò le valutazioni del caso, potrei provare magari un’esperienza diversa. Intanto cerchiamo di ottenere ancora successi importanti, poi vedremo cosa succederà".

