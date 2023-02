Arriva la notizia di un altro lutto per il mondo del calcio italiano: si è spento all'età di 82 anni Ilario Castagner, ex allenatore che nella stagione 1984-85 e nella prima parte dell'annata 1985-86 ha guidato anche l'Inter. L'annuncio della scomparsa è arrivato dal figlio Federico sui social network: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà".