Non solo assist e gol, Rafael Leao per il Milan si è improvvisato anche procuratore. E' successo con il compagno di nazionale, Joao Cancelo, come raccontato dall'ex Lille nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Fabrizio Romano: "Ho parlato con João Cancelo, che ha giocato nell'Inter, e mi disse 'onestamente mi piace molto il Milan. Quando gioco contro di loro a San Siro sento i tifosi, da bambino mi piaceva il club'. Così gli ho detto 'vieni al Milan'. Era al Manchester City, ci ho provato (a portarlo in rossonero, ndr)... Ma era difficile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!