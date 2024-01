Man of the Match di questa Supercoppa italiana è inevitabilmente Lautaro Martinez, grande protagonista della serata col gol che ha deciso la finale col Napoli al 91esimo, che ai microfoni di Sport Mediaset commenta a caldo quanto avvenuto dal prato dell’Al-Awwal Stadium: “Sono molto contento, oggi era un obiettivo per la nostra stagione dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia. Abbiamo fatto una grande gara con la Lazio e oggi dovevamo fare il nostro lavoro. È stata dura avendo un giorno in meno di riposo, abbiamo faticato ma alla fine abbiamo riportato a casa il titolo. Sono orgoglioso di questa squadra”.

Cosa c’era nella corsa sotto la curva?

“Emozione, in quei momenti a volte non pensi a cose come l’ammonizione perché ti sei tolto la maglietta. Oggi ho raggiunto un grande come Bobo Vieri in finale di Supercoppa”.

