Il futuro di Marcus Thuram potrebbe essere in Italia, con l'Inter in prima fila tra i club in corsa. L'ultimo segnale social che va in questa direzione arriva direttamente da Instagram e da Valentino Lazaro, di proprietà nerazzurra ma in prestito al Torino.

Rispondendo ad un post del francese con il cuore spezzato che osserva la Coppa del Mondo sfumata in finale con l'Argentina, l'austriaco lascia intendere che presto i due (ex compagni al Borussia Mönchengladbach) potrebbero incrociarsi in Serie A: "Proud of you bro! (Orgoglioso di te fratello!, ndr). Ci vediamo presto" scrive Lazaro, accompagnando il messaggio con due occhi che osservano curiosi.