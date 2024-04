L'Inter campione d'Italia si ritrova a San Siro. Dopo lo scudetto conquistato nel derby contro il Milan, i nerazzurri sono pronti ad abbracciare un Meazza in festa per la Seconda Stella per sfidare il Torino: dopo il match, in programma domenica 28 aprile alle 12:30, l'Inter girerà per le vie di Milano su bus celebrativo.

Per la gara contro i granata, fa sapere il club, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti in vendita libera. Sarà importante per tutti i tifosi recarsi allo stadio a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 10:30.

