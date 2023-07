Alla vigilia del match contro l'Al Nassr di Osaka, primo impegno sul campo della tournée giapponese, l'Inter terrà una conferenza stampa con allenamento aperto mercoledì 26 luglio. In origine, l'appuntamento era fissato presso l'Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka, ma successivamente il luogo è stato modificato per via dei lavori di manutenzione del campo. Per questo motivo, la conferenza si terrà alle 9.30 o alle 10 locali (le 2.30 e le 3 antemeridiane italiane) presso lo Stadio Yodoko Sakura. Successivamente, avrà luogo l'allenamento aperto sempre nell'impianto sede delle gare del Cerezo Osaka, formazione della J-League.

