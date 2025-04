L'occasione di riavvicinarsi alla vetta servita dall'Inter col pareggio di Parma non viene colta dal Napoli di Antonio Conte che non va oltre il pareggio nel Monday Night del Dall'Ara: il Bologna di Vincenzo Italiano costringe i partenopei sull'1-1, risultato che mantiene inalterate le distanze in classifica coi nerazzurri. Napoli che trova il vantaggio al 18esimo con l'azione di forza di André Anguissa che resiste alla carica di tre avversari e poi scavalca Lukasz Skorupski in uscita, ma nella ripresa subisce praticamente per tutto il tempo le iniziative del Bologna, che chiude la squadra avversaria nella propria metà campo.

Il forcing felsineo è premiato dal geniale colpo di tacco di Dan Ndoye che servito da Jens Odgaard alza la palla con una spazzolata quel tanto che basta per scavalcare Juan Jesus e beffare Simone Scuffet. Scuffet che al 90esimo salva il punto con una grande respinta su un colpo di testa di Emil Holm, prima che Santiago Castro non inquadri la porta da zero metri. Squillo nel recupero per il Napoli con un tiro deviato da Matias Olivera sul quale Federico Ravaglia si fa trovare pronto. Punto sudato per il Napoli, che continua a restare in scia dell'Inter ma perde l'attimo per far risentire il fiato sul collo ai nerazzurri. Il Bologna interrompe la striscia di successi consecutivi ma ottiene un punto prezioso nella corsa alla qualificazione in Champions League.

