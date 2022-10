Cori contro l'Inter, polemiche contro gli arbitri, le parole di Xavi su un gioco che ora latita. "Hanno paura", scrive oggi Tuttosport riguardo al Barcellona, che si avvicina a suo modo alla sfida contro i nerazzurri. Domenica scorsa ha vinto 1-0 contro il Celta Vigo con parecchia fortuna e tante critiche per la prestazione. "Nell’economia della stagione è molto più importante la gara di domani sera per il Barcellona rispetto al Clásico col Real Madrid di domenica pomeriggio - si legge -. Tra l’altro la Uefa - che aveva già fatto le designazioni arbitrali per la terza e quarta giornata di Champions, ha confermato le scelte già prese, smontando nei fatti le polemiche sollevate per il mancato rigore per il mani di Dumfries nel finale di partita (il Var non è intervenuto per correggere l’arbitro non essendoci immagini che inequivocabilmente certificavano l’errore): Slavko Vincic , arbitro di Inter-Barça, domani dirigerà la sfida tra Rangers Glasgow e Liverpool, mentre Pol van Boekel , Var a San Siro, sarà sempre davanti al video in Viktoria Plzen-Bayern Monaco".