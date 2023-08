Spazio al calciomercato dell'Inter nell'edizione odierna di Sportmediaset. Si aspetta solo l'ultimo ok del Bayern Monaco per far sbarcare Pavard a Milano. In queste ore il club tedesco sta prendendo il sostituito che potrebbe essere Armel Bella-Kotchap del Southampton. La speranza è di averlo a disposizione per Cagliari, anche perché Acerbi e Darmian non sono al top.

In avanti tutto dipende da Correa. Ci sono da registrare sondaggi dalla Bundesliga e dalle due squadre del Siviglia. Al momento però l'Inter non ha ricevuto nessuna offerta concreta per l'argentino che sta valutando le proposte. Sanchez è prenotato e aspetta di poter tornare in nerazzurro. A centrocampo non verrà ingaggiato nessuno, Stefano Sensi sarà confermato.