L'Inter non molla di un centimetro: per André Onana, i nerazzurri non scendono sotto la valutazione di 60 milioni di euro. E il Manchester United, secondo Sky Sports UK, è in cerca di un compromesso coi nerazzurri sulla cifra e sulla struttura per far sì che l'operazione si chiuda entro il 13 di luglio, la data del raduno della squadra di Simone Inzaghi. Diverse fonti riportate dall'emittente britannica rivelano che questo sia il desiderio di tutte le parti in causa, nel frattempo lo United continua a valutare anche il portiere giapponese Zion Suzuki degli Urawa Red Diamonds dopo l'addio di David De Gea.

