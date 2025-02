Si abbatte una tegola pesantissima sull'Inter nel momento cruciale della stagione. Come fatto sapere dal club milanese attorno alle 13.50, Yann Sommer si è fratturato la testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Un infortunio che, stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport, terrà ai box il portiere svizzero per almeno tre settimane. Il che vuol dire che scatterà l'ora di Josep Martinez, appena una presenza ufficiale con la maglia nerazzurra in questa stagione (in Coppa Italia contro l'Udinese): la curiosità è che lo spagnolo esordirà in Serie A con la Beneamata sfidando il Genoa, sua ex squadra.