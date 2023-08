La dirigenza dell'Inter spera di risolvere la telenovela di mercato Yann Sommer nei prossimi due giorni, così da consegnare a Simone Inzaghi il portiere titolare in tempo per la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile dopo il Japan Tour, prevista per sabato pomeriggio. Un altro affare che in Viale della Liberazione conta di sbloccare a breve è quello con l'Udinese per Lazar Samardzic: domani, a questo proposito, può essere una giornata importante per arrivare alla fumata bianca. Più lavoro da fare sul fronte Gianluca Scamacca, per il quale c'è ancora una differenza sensibile tra domanda e richiesta del West Ham. Lo riporta Sky Sport.