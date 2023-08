Sfumata definitivamente la trattativa Samardzic e accolto Marko Arnautovic, l'Inter inizia a focalizzarsi sul difensore da regalare a Simone Inzaghi. I nomi al vaglio sono diversi ma, come rende noto Sky Sport, se l’Inter potesse scegliere andrebbe su Giorgio Scalvini. Profilo che piace molto all'allenatore quanto alla dirigenza, però si tratta di un’operazione molto, molto complicata. L’Atalanta non ha intenzione di venderlo e nel caso si presentasse qualcuno avanzerebbe richieste parecchio alte, dai 50 milioni in su. Il classe 2003 è al primo posto della lista dei desideri ma le condizioni sono al limite dell’impossibile fa sapere Di Marzio durante la puntata odierna de L'Originale. L’Inter, mentre continua a pensare al diciannovenne della Dea, passa approfonditamente in rassegna tutti i nomi sul tavoli: i più caldi sono Chalobah e Tomiyasu, giocatore al quale i nerazzurri aveva già pensato nell'attuale finestra di mercato. Nei vari discorsi intavolati per Balogun con l'Arsenal, anche l'ex Bologna aveva attirato l'attenzione di Ausilio e Marotta che avevano proposto ai Gunners un prestito, soluzione non gradita a Londra che adesso, avendo risparmiato con la rinuncia a Samardzic, potrebbe essere ritoccata. Anche se l'infortunio occorso a Jurrien Timber che ha avuto un problema al crociato nel corso del match col Nottingham Forest rende estremamente difficile vedere il nipponico lasciare la capitale inglese.

