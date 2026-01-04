Henrikh Mkhitaryan è al momento in vantaggio, secondo Sky Sport, nel ballottaggio su Piotr Zielinski in vista della partita di questa sera tra Inter e Bologna. Sarebbe l'unico cambiamento di formazione rispetto alle indicazioni della vigilia e anche guardando all'ultima formazione schierata da Cristian Chivu nella partita vinta contro l'Atalanta a Bergamo.

Da non escludere anche un impiego da titolare per Pio Esposito, anche se al momento Thuram sembra in vantaggio per affiancare Lautaro Martinez.