Dopo la vittoria della Supercoppa l'Inter torna a pensare al campionato e alla corsa scudetto e s'appresta ad affrontare la Fiorentina, reduce dal viaggio a Riyadh per la final four di Supercoppa, dove è stata sconfitta dal Napoli, finalista battuta poi dalla squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri dunque per il ritorno in Serie A ripartono da Firenze, dove arriveranno senza alcuni dei pezzi da novanta della rosa come Calhanoglu e Barella. Al loro posto ci saranno Frattesi e Asllani, ma come fa sapere Sky Sport i due centrocampisti non saranno gli unici cambi del piacentino in vista della delicata trasferta al Franchi contro la squadra di Vincenzo Italiano. Secondo l'emittente televisiva infatti nelle ultime ore stanno crescendo le quotazioni di Carlos Augusto a sinistra, in ballottaggio con Dimash. La squadra ha già svolto l'allenamento della rifinitura e tra non molto partirà per il capoluogo toscano.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

