I ragionamenti per il ruolo di portiere in casa Inter riguardano le posizioni di primo e secondo, vista la posizione di André Onana per il quale si attende l'offerta del Manchester United, un Samir Handanovic che non ha ancora rinnovato e un Alex Cordaz che pare destinato a seguire Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Se per il ruolo di titolare i nomi in cima alla lista sono quelli di Giorgi Mamardashvili e Anatoliy Trubin, per il ruolo di vice, secondo Sky Sport, si guarda con attenzione a Emil Audero della Sampdoria, relativamente giovane ma con già una buona esperienza di Serie A alle spalle.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!