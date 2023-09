Simone Inzaghi va sul sicuro dal punto di vista delle scelte di formazione per non cadere nella trappola del turno infrasettimanale, che questa sera vedrà l'Inter ospitare il Sassuolo a San Siro. In campo scenderà, con tutta probabilità, l'undici tipo: davanti a Yann Sommer, si ricompone il trio difensivo Darmian-Acerbi-Bastoni, con Benjamin Pavard che, quindi, si accomoda in panchina dopo due gare consecutive giocate da titolare.

In mezzo, al contrario di quanto era emerso ieri, non gioca Davide Frattesi, ma il solito Henrikh Mkhitaryan con Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella; ai loro lati Federico Dimarco e Denzel Dumfries. In attacco confermatissima la coppia Thuram-Lautaro. Lo riporta Sky Sport.