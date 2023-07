In parallelo alla trattativa per Gianluca Scamacca, che si è infiammata nelle ultime ore, l'Inter conta di chiudere a stretto giro di posta l'affare Lazar Samardzic con l'Udinese. Mercoledì, rivela Sky Sport, andrà in scena l'incontro tra le parti che potrebbe risultare decisivo per la fumata bianca: si può chiudere a 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian come contropartita, con i nerazzurri che si garantirebbero il diritto di recompra per l'ex canterano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!