Juan Cuadrado, promesso sposo dell'Inter, è atteso stasera a Milano, attorno alle 18. Il 35enne colombiano, svincolato dalla Juve, potrebbe svolgere la prima parte di visite mediche per conto dei nerazzurri in serata, per poi completarle nella giornata di domani. Step propedeutici prima della firma del contratto annuale nella sede di Viale della Liberazione. Lo riporta Sky Sport.