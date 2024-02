Dopo il forfait di Yann Sommer, altra possibile defezione in casa Inter. Come fa sapere Sky Sport, oltre alle tante rotazioni di alcune pedine dello scacchiere di Simone Inzaghi, per il piacentino potrebbe esserci un possibile dubbio anche a centrocampo. Trattasi di Hakan Calhanoglu: il turco, partito regolarmente per Lecce con il resto della squadra, potrebbe però non prendere parte alla gara di domani pomeriggio contro i salentini per via di una forma fisica non al top. Al suo posto dunque, secondo le previsioni dell'emittente televisiva, ci sarà Kristjian Asllani, in mezzo a Frattesi e Mkhitaryan, ingabbiati tra i due quinti Dumfries, a destra, e Dimarco a sinistra. Sempre più quotata la titolarità di Alexis Sanchez alla sinistra di Lautaro, mentre in difesa saranno Bisseck e Carlos Augusto a completare la linea a tre con il perno centrale Stefan De Vrij.

PROBABILE INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!