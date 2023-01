Sportitalia va controcorrente sulla vicenda Milan Skriniar. Mentre a tanti non risulta l'atteso rilancio del PSG, l'emittente riferisce invece che questo è arrivato (vista la presenza di Nasser Al-Khelaifi a Milano) e che è stato addirittura accettato dall'Inter: la cifra di cui si parla è di 15 milioni di euro. I nerazzurri, però, cederanno lo slovacco solo nel momento in cui avranno il sostituto. "L'Atalanta ha chiesto 25 milioni con obbligo per Demiral, oppure niente da fare. Se è così l'Inter è ferma sul turco", viene specificato.