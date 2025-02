Non ci sarebba alcuna apertura residua del fascicolo legato al’inchiesta per la presunta bestemmia di Lautaro Martinez post Juventus-Inter, fattispecie peraltro smentita dallo stesso gicoatore: semplicemente, la richiesta del Procuratore Federale Giuseppe Chinè è stata fatta una settimana fa ed è il normale protocollo. Lo riferisce Sportitalia, smentendo dunque le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore.

