La strada che porta ad Anatoliy Trubin è ancora difficile da percorrere, tanto più che c'è una rivale in più nel Benfica. Sulla vicenda dell'estremo difensore torna oggi O Jogo, secondo cui lo Shakhtar Donetsk avrebbe minacciato il portiere di tenerlo in panchina per tutta la stagione in caso di accordo con l'Inter per trasferirsi a parametro zero tra un anno. Gli ucraini sono disponibili a un trasferimento quest'estate, ma con una soluzione che possa garantire un'entrata al club.