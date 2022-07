Alla fine Milan Skriniar andrà al Paris Saint-Germain. Ne sono certi da La Repubblica, dove sottolineano come "Inter, Juve e Napoli stanno smantellando le loro difese per incassare in tutto quasi 190 milioni". Un discorso che tira in ballo anche De Ligt e Koulibaly, quest'ultimo promesso sposo al Chelsea. "Per consolarsi, De Laurentiis ha avvicinato Dybala: il ds Giuntoli ha pronta un’offerta da 6 milioni di euro, quelli che Koulibaly non ha voluto. La Joya ascolterà, come ha fatto con Roma e Inter."