L'Inter preparare le mosse per rivoluzione la porta dopo l'addio di André Onana direzione Manchester. I nomi e i tempi vengono identificati oggi da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la dirigenza nerazzurra coltivi la speranza che almeno uno tra Anatolij Trubin e Yann Sommer possa arrivare a Milano entro giovedì, giorno in cui è previsto il via alla nuova stagione.

Sono loro i portieri designati, anche se manca l’ultimo step nelle trattative. "L’Inter li vuole tutti insieme perché uno, il 21enne ucraino stellina dello Shakhtar, sarà il talento del domani, mentre l’altro, il 34enne in uscita dal Bayern, la chioccia di esperienza per l’oggi - spiega la rosea -. Per Trubin servono 10 milioni, per Sommer poco più della metà: la coppia dovrà rivaleggiare, contendersi il posto, contaminarsi di rivalità positiva".

