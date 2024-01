Era il 22 dicembre 2019 quando la Lazio di Inzaghi superò 3-1 la Juve di Sarri e conquistò la Supercoppa italiana sempre in Arabia Saudita. Oggi il confronto si ripete, ma con il primo sulla panchina dell'Inter e con il secondo su quella della Lazio. In quella stagione poi la pandemia ribaltò tutto e la Lazio, che veleggiava in testa alla Serie A, perse posizioni e scudetto, lasciando il tricolore proprio a Sarri e la seconda piazza all'Inter di Conte.

Cinque anni dopo, rieccoli qui, sempre a Riyadh. E sempre con la voglia di alzare il trofeo. Inzaghi - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - ha spento il fuoco nato dalle parole di Allegri, evitando di cadere in sterili polemiche. Il campionato può attendere, testa alla Supercoppa. Non ci sarà turnover, ma resta il dubbio su Barella (diffidato): scalpita Frattesi. A destra, Darmian in vantaggio su Dumfries (non al top, anche ieri ha iniziato il lavoro a parte prima di unirsi al gruppo).

