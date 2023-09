E adesso tutti sul carro di Yann Sommer. Complici pure le papere di Onana allo United, in molti stanno rivalutando l'arrivo a Milano del portiere svizzero, decisivo a San Sebastian dopo essere stato quasi solo spettatore in campionato. "Parando di istinto una testata da un metro di Oyarzabal, e più in generale limitando i danni contro i baschi col sangue agli occhi, Sommer ha messo la prima coccarda alla sua divisa - scrive la Gazzetta dello Sport -. E ha confermato quello che era già evidente a Inzaghi dopo un mese e mezzo di allenamento: era pure un piano B, ma all’Inter può far scordare l’ombra del predecessore André e far scolorire il rimpianto di Vicario. All’Inter hanno apprezzato una leadership silenziosa, senza fronzoli e teatralità, unita alla capacità di dialogare con tutte le anime dello spogliatoio". Insomma, con la Champions pare essere iniziato anche il regno tra i pali del nuovo portiere.

