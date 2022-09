Entro il mese di dicembre, Steven Zhang si è impegnato formalmente a versare tramite finanziamento soci una quota da almeno 100 milioni di euro. E la conseguenza più visibile è la disponibilità economica per far firmare il rinnovo a Milan Skriniar. Questo quanto sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport. Insomma, adesso i soldi ci sono e molto, quindi, passerà dalla volontà dello slovacco. Non solo: secondo la rosea, l'indicazione della proprietà è quella di dire ancora no al PSG in vista di eventuali nuovi affondi per gennaio, nonostante il rischio poi di perdere il difensore a zero in estate.