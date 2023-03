Nel prossimo mercato dell' Inter potrebbe esserci spazio per diversi giocatori italiani. Si parla oggi sulla Gazzetta dello Sport del ritorno in auge del nome di Gianluca Scamacca , ma ci sono elementi anche in altri reparti che piacciono molto. Due su tutti: Giorgio Scalvini e Tommaso Baldanzi , entrambi 2003 e "destinati a rappresentare la Nazionale per il prossimo decennio", come riporta la rosea.

Per entrambi è complicato pensare di strapparli ai club di appartenenza, Atalanta ed Empoli, tanto più che i toscani hanno chiarito di voler tenere il proprio talento per un altro anno. "Così per la prossima estate il primo obiettivo diventa Scalvini, jolly buono per ogni evenienza: personalità da vendere, ma prezzo alto. Fabbian e Satriano possono essere pedine buone per far abbassare il prezzo, poi bisognerà trovare la formula giusta con l’Atalanta, da sempre bottega cara", scrive la Gazzettai.