Granit Xhaka è il nome in cima alla lista degli obiettivi dell'Inter in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. L'esperto centrocampista svizzero, assicura La Gazzetta dello Sport, rappresenta il profilo ideale individuato da Cristian Chivu e dalla dirigenza per fare coppia con Nicolò Barella nella mediana nerazzurra che ha in mente il romeno. Nonostante sia "tra l'infastidito e il sorpreso" per le nuove voci su Calha, il club nerazzurro non si fa trovare impreparato e ha già avviato i primi contatti per il possibile successore.

Il nome è quello del 32enne del Bayer Leverkusen, non convinto di accettare la proposta araba del Neom per motivi familiari e con l'opzione Sunderland che non decolla. "L’Inter si è informata, attraverso l’aiuto di un mediatore. E avrebbe trovato terreno fertile - assicura la rosea -. Attenzione alle tempistiche, che rischiano di essere decisive: Xhaka, del resto, non aspetta in eterno. E anzi, in Germania c’è chi dice che lo svizzero stia seriamente prendendo in considerazione anche l’idea di restare in Germania".

Tra le alternative bisogna ora escludere Ederson (vista la trattativa in corso con l'Atalanta per Lookman), mentre Palhinha del Bayern Monaco non convince. "Non fosse infortunato e out per tutta l’estate, non sarebbe sbagliato tornare ad accostare all’Inter Mateo Kovacic, da sempre un pallino del ds Ausilio, che peraltro l’ha sentito nei giorni dell’affare Sucic. Ecco, proprio il 21enne è considerato un titolare vero su cui puntare. E anche questo andrebbe/andrà tenuto in considerazione in caso di addio di Calhanoglu", chiosa il quotidiano.