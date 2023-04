Il futuro dell 'Inter sarà senza Romelu Lukaku , che alla scadenza del contratto tornerà al Chelsea. Steven Zhang, si legge sulla Gazzetta dello Sport, n on ha intenzione di negoziare un altro prestito con i Blues perché i 20 milioni di euro lordi spesi la scorsa estate non ha portato i dividendi sperati. Solo uno straordinario finale di stagione del belga, aggiungono i colleghi, potrebbe portare a sconvolgere le strategie di Viale della Liberazione, ma l'orientamento è chiaro a due mesi dal 'sipario' di questa annata.

"I motivi possono essere molteplici. Tengono dentro, evidentemente, anche il punto di vista del giocatore, che non si sente al centro del progetto tecnico di Inzaghi e che tanto avrebbe da ridire sul piano degli allenamenti e pure della tipologia di impiego, in termini di minutaggio e di impostazione tattica che certo non lo esalta. Ma le responsabilità vanno divise, chiamano in causa anche un infortunio lungo, prima del Mondiale, che ha finito per condizionare tutta la stagione. Però l'Inter ha bisogno di fare i conti già oggi, anche senza sapere con precisione quale competizione europea giocherà la prossima stagione. Ma il discorso di Lukaku va persino oltre. Perché anche la prossima estate il club nerazzurro avrà l’obbligo di ridurre il monte ingaggi, che oggi dice complessivamente 132 milioni lordi", si legge.

