Lo stop di Cuadrado, imprevisto, costringe l'Inter a tornare sul mercato a gennaio per tappare la falla sulla fascia destra per non restare con l'emergenza per tutta la stagione.

Il nome che fa oggi la Gazzetta dello Sport è quello di Tajon Buchanan, canadese classe 1999 del Club Bruges. Ottime relazioni sull'esterno prevalentemente offensivo, seguito da diversi mesi da Ausilio e soci. L'idea sarebbe quella di anticipare nella prossima finestra di mercato quello che sarebbe un affare programmato in estate, considerando anche la scadenza del contratto nel 2025 e la non volontà di rinnovare. Secondo la rosea, quindi, non è impossibile pensare a un'operazione low-cost. Un titolare aggiunto e non una semplice alternativa.

L'alternativa resta Tiago Djalò, anche qui anticipando un acquisto previsto più in là: in tal caso, Darmian sarebbe dirottato in fascia.

