Sarà ancora vecchia Inter. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Inzaghi non cambia e contro la Fiorentina stasera conferma la stessa formazione titolare vista già con Monza e Cagliari. Dunque, in campo dal 1', solo Sommer e Thuram come nuovi acquisti, mentre Pavard e Klaassen, gli ultimi arrivati, saranno in panchina. Su Thuram in particolare sono puntati gli occhi: "Inzaghi ha bisogno di trovare i suoi gol, lui che è rimasto a secco nelle prime due giornate ma pure in tutte le amichevoli dell’estate". Sensi è fermo per un leggero affaticamento muscolare e non sarà disponibile neppure Sanchez, indietro di condizione: "il cileno, regolarmente convocato dal Cile, tornerà a disposizione per il derby". Ancora fuori causa Acerbi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!