L'Inter e Inzaghi oggi non possono sbagliare non solo per la questione prettamente sportiva, ma anche perché in caso di eliminazione l’Inter ripiomberebbe in quella spirale di negatività che il passaggio col Benfica e la vittoria di Empoli hanno allontanato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che non ha dubbi: stasera, contro la Juve in Coppa Italia, in ballo c'è molto. "È la prima di tante finali stasera. E non è un modo di dire, l’Inter non può decelerare - si legge -. Inzaghi ha quasi tutto da perdere e poco da guadagnare, da questa semifinale". Insomma, il solito clima cupo descritto quasi a ogni vigilia di grande evento attorno all'Inter. Bicchiere sempre mezzo vuoto.

"L’urgenza è allungare la serie. Entrare in finale stasera aggiungerebbe una partita in un calendario di maggio già fittissimo. Ma non è mica un rischio, questo. Il rischio è insinuare il dubbio in un gruppo che si è convinto di valere il massimo e di saper gestire la pressione dei big match", chiude la Gazzetta.

