La priorità dell'Inter, specie dopo che è stata concretizzata la cessione di André Onana, è ovviamente legata al portiere. L'obiettivo numero uno in questo senso resta Yann Sommer, esperto estremo difensore svizzero del Bayern Monaco: la risposta del club bavarese è attesa in giornata. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

"Ciò che ha sorpreso della scampagnata con la Pergolettese, poi, è che sono stati alternati diversi portieri durante i 90 minuti, ma nessuno sarà né il primo né il secondo in stagione: è partito Filip Stankovic, poi è toccato al canterano Di Gennaro, che resterà comunque come terzo, e si è rivisto perfino Ionut Radu. Insomma, urgono arrivi in porta dopo la partenza di Onana e l’Inter spera di riempire almeno la casella del titolare in tempi brevissimi. Non a caso arriverà oggi la risposta del Bayern Monaco all’offerta ufficiale per Yann Sommer: è di 4 milioni, 2 in meno dei 6 della clausola. Nelle ultime ore è lievemente cresciuto l’ottimismo: se il Bayern stesso prenderà un nuovo portieri, allora non ritarderà più l’uscita dello svizzero", scrive la rosea.

