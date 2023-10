Dopo due giorni di riposo, oggi l'Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile con due elementi in più: Hakan Calhanoglu e Yan Sommer che ieri hanno giocato la seconda e ultima partita di questo ciclo di partite con le rispettive nazionali. In settimana, via via, torneranno a Milano anche gli altri internazionali, a partire dagli europei: mercoledì, la truppa sarà più nutrita, mentre giovedì, a sole 48 ore dalla ripresa in casa del Torino di Juric, Simone Inzaghi abbraccerà finalmente i sudamericani Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Carlos Augusto. L’unico ai box rimane Marko Arnautovic, che sta accorciando i tempi di recupero con un obiettivo chiaro in testa: la gara di Salisburgo dell’8 novembre.

