Josep Martinez torna a disposizione dell'Inter a quattro giorni di distanza dal drammatico incidente stradale in cui è stato coinvolto nei pressi di Appiano e nel quale ha perso la vita un 81enne. Lo spagnolo oggi sarà la prima riserva di Sommer e si accomoderà in panchina al Bentegodi accanto al giovane Taho. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, confermando che dopo Di Gennaro (operato al polso per una frattura nelle scorse settimane) si è fermato anche Calligaris.

Marcus Thuram è invece rimasto ancora a Milano. Il francese è recuperato ma si è preferito non correre rischi: con tutta probabilità tornerà mercoledì in Champions contro il Kairat Almaty.