Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu giurano fedeltà all'Inter e ieri, come annunciato da settimane, sono arrivati gli annunci dei due rinnovi: il difensore ha prolungato fino al 2028, mentre il turco fino al 2027. Per certi versi, due "colpi" anche questi di Marotta e soci.

"Bastoni guadagnerà 5,5 milioni di euro netti a salire nelle prossime 5 stagioni (più eventuali bonus) e in questo rinnovo c’è stata la sua ferrea volontà: in passato dalle sue parti si sono sentite le sirene inglesi, soprattutto quelle del City proprio perché l’interista ha l’identikit del perfetto giocatore “guardioliano”, ma da parte sua la tentazione non è mai stata forte. Calha, invece, a due stagioni dal suo arrivo nell’estate del 2021, vede crescere lo stipendio a 6 milioni più bonus. E il tutto all’inizio di una stagione che completerà definitivamente la sua trasformazione antropologica, da mezzala a regista: le consegne che furono di Brozovic adesso sono definitivamente del turco", puntualizza la Gazzetta dello Sport.

