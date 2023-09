Il Sassuolo non demorde. Giovanni Carnevali vuole Stefano Sensi e in queste ultime ore di mercato sta insistendo per convincere il giocatore a tornare in Emilia dove è esploso in ambito nazionale prima di vestirsi di nerazzurro. L'AD dei neroverdi però si sta scontrando con le titubanze del classe '95 di Urbino e dell'agente Beppe Riso, ad oggi poco convinti di spostarsi e lasciare l'Inter nonostante l'arrivo di Davy Klaassen e la decisione di Kristjan Asllani di rimanere.