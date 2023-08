Ci vorranno ancora 3-4 giorni prima di veder chiuso il discorso Sommer per l'Inter. Con lui, secondo il Corriere della Sera, in pole per il reparto portieri c'è ancora Trubin: ad oggi, infatti, prevale la linea giovane. In settimana arriverà anche Samardzic e c'è da registrare l'accelerata per Scamacca partendo da una base di 20 milioni di euro.

"C’è grande ottimismo, l’impressione è che tutto possa maturare nel giro di una settimana al massimo - si legge - Poi, sempre in attacco, molto dipenderà dall’eventuale cessione di Correa. È ballottaggio Folarin Balogun-Alexis Sanchez in caso di partenza dell’argentino".