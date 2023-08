Sfumato definitivamente l'affare Lazar Samardzic, ora si tratta di capire se l’Inter confermerà in rosa Stefano Sensi come sesto centrocampista o lavorerà per trovare un'alternativa (in questo senso piace Khephren Thuram, fratello di Marcus, ma il Nizza spara molto alto). Lo riporta il Corriere dello Sport, precisando che, a sensazione, una decisione in merito verrà presa all’ultimo.