Steven Zhang non assisterà dal vivo a Inter-Monza, la partita che stasera apre ufficialmente la stagione 2023-24 dei nerazzurri, la terza con Simone Inzaghi in panchina. Secondo quanto risulta al Corriere dello Sport, il presidente della Beneamata non siederà al suo solito posto in tribuna, a San Siro, perché non è a Milano, città che raggiungerà tra qualche giorno.