La notte di Monza ha raccontato verità scomode sulla condizione fisica di Romelu Lukaku, che sul Corriere dello Sport viene definito come un "attaccante che sembrava capitato lì per caso" all'U-Power Stadium. L'attaccante belga, sempre secondo i colleghi del quotidiano romano, ha dato l'impressione di pagare un pesante pedaggio alla stanchezza dopo la prova discreta contro il Napoli che un po' aveva illuso l'ambiente: "una quarantina di minuti per alimentare gli interrogativi, consegnare altri dubbi a Inzaghi e innescare ragionamenti sull’attacco dell’Inter.