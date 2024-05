L'eliminazione del Marsiglia dall'Europa League riporterà Joaquin Correa all'Inter. L'argentino, come noto, è in prestito al club transalpino e sarebbe stato obbligatoriamente riscattato soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions: una mossa che avrebbe portato 10 milioni di euro nelle casse nerazzurre (oltre ai 2 già incassati per il prestito oneroso). Scenario che però non si verificherà e che, sottolinea oggi il Corriere dello Sport, sarà una complicazione in vista della sessione di mercato estiva.

Il Tucu farà rientro a Milano con un anno di contratto ancora all'attivo e un ingaggio da 3,5 milioni a stagione. "Tutto questo lo rende difficile da piazzare" scrive il CorSport, aggiungendo alla lista dei problemi anche la deludente stagione all'OM. "Lo status contrattuale - si legge in un altro passaggio - metterà anche i bastoni tra le ruote per la ricerca di un nuovo attaccante".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!