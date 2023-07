Secondo il Corriere dello Sport, la Roma è decisamente più avanti di tutte per Morata. E allora l'Inter pensa seriamente a Balogun, seguito per un anno intero durante il suo prestito al Reims in Ligue1. "Molti sono stati letteralmente conquistati: ha doti indiscutibili e caratteristiche che potrebbero fare un gran comodo, come velocità e uno contro uno. Ma ha solo 22 anni e costa una quarantina di milioni. Insomma, tra gioventù e investimento pesante, comporterebbe qualche rischio. Si tratta di capire se sia il caso di correrlo. Intanto, verranno avviati i contatti con l’Arsenal, che ne detiene il cartellino. Facile, comunque, che Balogun accolga con favore l’interessamento nerazzurro, visto che desidera essere protagonista e che, soprattutto, non vuole un altro prestito".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!