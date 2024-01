La Roma saluta la Coppa Italia ai quarti di finale arrendendosi alla Lazio, che le infligge una sconfitta dolorosa grazie a un rigore, arrivato dopo una segnalazione arrivata in campo dalla sala Var, trasformato da Mattia Zaccagni. Un fallo di Dean Huijsen ai danni di Valentín Castellanos molto simile a quello commesso da Matteo Darmian su Giangiacomo Magnani in Inter-Verona di sabato scorso: "Oggi perdiamo la partita per un rigore da calcio moderno - il commento amaro di José Mourinho a Sportmediaset -. Non voglio dire che c'era o non c'era, è un rigore da Var, che l'arbitro non dà a tre metri di distanza ma rivedendolo al monitor.

I giocatori di vent'anni fa mai si sarebbero buttati come fanno quelli di oggi, ora sono 'educati' così".