Paolo Zanetti ha diramato la lista dei convocati dell'Hellas Verona per la sfida contro l'Inter in programma domani alle 12.30.Out Serdar, Al-Musrat, Unai Nunez, Yellu, Kastanos, Al-Musrati, Suslov e Oyegoke. Recuperato Akpa Akpro.

Ecco i convocati:

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo

Difensori: Frese, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bella-Kotchap

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bernede, Niasse, Gagliardini, Harroui

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi

Sezione: Focus / Data: Sab 01 novembre 2025 alle 19:10
Autore: Raffaele Caruso
